Η ιταλική ομάδα έπειτα από μία σειρά εκτεταμένων δοκιμών που έκανε στους τελευταίους αγώνες, είναι έτοιμη να παρουσιάσει το επόμενο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων.

Στο grand prix της Formula 1 στην Ολλανδία, η Scuderia Ferrari περίμενε πως θα έχει ένα απογοητευτικό αγωνιστικό τριήμερο. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στον αγώνα της Κυριακής, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να ανέβει στο βάθρο κάνοντας έναν εξαιρετικό αγώνα. Ο Μονεγάσκος ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Λάντο Νόρις στις κατατακτήριες του Σαββάτου, όμως στο Grand Prix η SF-24 ήταν πολύ δυνατή.

Αυτό το αποτέλεσμα φέρνει χαμόγελα στη Ferrari, η οποία παρά την έλλειψη ταχύτητας δεν έχει αφήσει πίσω τη χρονιά και παλεύει με κάθε τρόπο για να βελτιωθεί. Ο Λεκλέρ μετά το τέλος του Grand Prix Ολλανδίας ρωτήθηκε για την προσέγγιση των «κόκκινων» το τελευταίο χρονικό διάστημα στο οποίο έχει μείνει πίσω από τους αντιπάλους της.

«Στους τελευταίους τρεις με τέσσερις αγώνες κάναμε πολλά πειράματα για να κατανοήσουμε τα θεμελιώδη προβλήματα του μονοθεσίου μας. Με αυτόν τον τρόπο ορίσαμε τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη του μονοθεσίου», σχολίασε ο Μονεγάσκος.

Επιπρόσθετα, ο Λεκλέρ μίλησε για το επόμενο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που θα έχει η SF-24. O 26χρονος επιβεβαίωσε πως νέα εξαρτήματα θα παρουσιαστούν στη Μόντσα: «Έχουμε ένα πακέτο αναβαθμίσεων το οποίο θα έρθει πολύ σύντομα. Μπορώ να πω το πότε μιας και ήδη το έχει αναφέρει ο Φρεντ Βασέρ. Το πακέτο θα είναι έτοιμο στη Μόντσα. Ελπίζω να μας βοηθήσει να κλείσουμε τη διαφορά. Μέχρι να έρθουν όμως όλες οι αναβαθμίσεις θα πω αυτό που λέω πάντα: να περιορίσουμε τις απώλειες στο πρωτάθλημα».

