Ο Αμερικανός οδηγός NASCAR θεωρεί πως υπερέχει έναντι του πρωταθλητή της F1 Μαξ Φερστάπεν σε όλες τις άλλες κατηγορίες αγώνων.

Ο Αμερικανός οδηγός NASCAR, Κάιλ Λάρσον, δεν δίστασε να δηλώσει ότι θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τον νυν πρωταθλητή της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν. Σε συνέντευξή του, ο 32χρονος πιλότος του NASCAR τόνισε ότι είναι ανώτερος από τον Φερστάπεν σε ό,τι αφορά την οδήγηση σε διαφορετικές κατηγορίες αγώνων.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος μπήκε στον κόσμο της Formula 1 το 2017 σε ηλικία μόλις 17 ετών, έχει κερδίσει τον σεβασμό των οπαδών του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Από την πρώτη του κατάκτηση τίτλου το 2021, ο 26χρονος Ολλανδός έχει κυριαρχήσει στο πρωτάθλημα. Παρά την κυριαρχία του και τη θέση του στην κορυφή του φετινού πρωταθλήματος με 277 βαθμούς, οι τελευταίες του εμφανίσεις, όπως η 5η θέση στο Ουγγρικό Grand Prix και η 4η στο Grand Prix του Βελγίου, έχουν δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με το αν η δυναμική του έχει αρχίσει να μειώνεται.

NASCAR driver Kyle Larson says he is a better overall driver than Max Verstappen



"That’s what gives me ease and confidence that, like, I know I’m better than him. Maybe not in an open-wheel IndyCar or Formula 1 car, but that’s one discipline. I think I would beat him in… pic.twitter.com/lsRyKxFovS