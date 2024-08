Στην ιταλική ομάδα περιμένουν πώς και πώς τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να ενταχθεί στο δυναμικό της και να οδηγήσει το κόκκινο μονοθέσιο.

Η Scuderia Ferrari έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη του 2024 όταν ανακοίνωσε πως ο Λιούις Χάμιλτον θα γίνει οδηγός της από την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ο Βρετανός οδηγός θα αφήσει τη Mercedes-AMG για να βρει νέο… σπίτι και έχει ως απώτερο στόχο να κατακτήσει ακόμη περισσότερους τίτλους.

Η ιταλική ομάδα περιμένει τον Χάμιλτον να οδηγήσει το μονοθέσιο του 2025 και να τη βοηθήσει να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Για χρόνια ο Βρετανός ήταν διακαής πόθος της Ferrari και του προέδρου της, Τζον Έλκαν, ο οποίος κατάφερε να τον πείσει να μετακομίσει στο Μαρανέλο.

Ο Έλκαν μιλώντας από το Παρίσι στο οποίο βρέθηκε για να δει Ιταλούς αθλητές που παίρνουν μέρος στου Ολυμπιακούς Αγώνες, μίλησε για τον Χάμιλτον και είπε: «O Χάμιλτον και η Ferrari βρήκαν ο ένας τον άλλο. Έρχεται στη Ferrari για να κερδίσει και μαζί του θα γίνουμε ολοένα και πιο δυνατοί, καθώς περιμένουμε μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον. Ο Χάμιλτον θέλει αυτή την πρόκληση, δεν έρχεται για να πάρει σύνταξη».

