Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari είναι ανοικτός σε μία περίοδο απόλυτης κυριαρχίας της ιταλικής ομάδας κι ας είναι βαρετή.

Φέτος συμπληρώνονται 16 χρόνια από την τελευταία φορά που η Scuderia Ferrari πανηγύρισε τίτλο στη Formula 1. To 2008 με οδηγούς τους Φελίπε Μάσα και Κίμι Ράικονεν κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Έκτοτε έχει φτάσει αρκετές φορές κοντά στην «πηγή», αλλά δεν κατάφερε να «πιει νερό».

Στη φετινή σεζόν η Scuderia μετράει δύο νίκες, μία για κάθε οδηγό της σε Αυστραλία και Μονακό. Έπειτα από τον αγώνα της Βαρκελώνης και το πακέτο αναβαθμίσεων που δεν «έπιασε», η ιταλική ομάδα δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει άλλη νίκη. Αυτό την έχει ρίξει στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και 4η σε δυναμική μετά από 14 αγώνες.

Οι αναβαθμίσεις είναι κρίσιμο κομμάτι της φετινής σεζόν, καθώς αλλάζουν σε κάθε αγώνα τις ισορροπίες. Είναι επίσης ένας λόγος που έχουμε 7 διαφορετικούς νικητές έως τώρα. Ο Σαρλ Λεκλέρ ρωτήθηκε σχετικά με το πώς αισθάνεται που τόσοι πολλοί οδηγοί έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να ανέβουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

