O Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη χρονομετρημένη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Σίλβερστον.

H δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας του MotoGP με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές στην πίστα του Σίλβερστον. Οι αναβάτες ξεχύθηκαν στην πίστα για να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να βρουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Ταχύτερος και στην απογευματινή περίοδο δοκιμών ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός ήταν καταιγιστικός στο τέλος της 60λεπτης διαδικασίας και σημείωσε το 1:57,911 με φρέσκα ελαστικά. Δεύτερος ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia ο οποίος είναι σε εξαιρετική φόρμα. Ο Ισπανός ήταν μόλις 45 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή και επιβεβαίωσε την ταχύτητα της RS GP. Τρίτος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν 0,119 δλ πίσω από τον μεγάλο του αντίπαλο, Μαρτίν.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν στην 4η θέση, ενώ πολύ θετική ημέρα είχε ο Τζακ Μίλερ. Ο Αυστραλός αναβάτης της KTM ήταν ο 5ος ταχύτερος της ημέρας, μπροστά από τον φορμαρισμένο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και τον teammate του, Μπραντ Μπίντερ.

Υποτονική ήταν η εμφάνιση του Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος ήταν μόλις 8ος, μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing. Οι παραπάνω αναβάτες πήραν το εισιτήριο για απευθείας συμμετοχή στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

