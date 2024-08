Η βρετανική ομάδα βλέπει πως είναι πολύ πιθανή η κατάκτηση του τίτλου κατασκευαστών και στο δεύτερο μισό της χρονιάς θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να το πετύχει.

H McLaren Racing είναι μια από τις εκπλήξεις της φετινής σεζόν της Formula 1. H ομάδα του Ουόκινγκ έδειξε πέρυσι πως έχει όσα χρειάζεται για να γίνει κορυφαία ομάδα και στους τελευταίους αγώνες έχει κατά γενική ομολογία το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Βέβαια, αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε αποτελέσματα, καθώς μετράει μόλις 2 νίκες σε 14 αγώνες.

Πολύ μεγάλο ρόλο στη φετινή εικόνα έχουν παίξει οι αναβαθμίσεις. Κάθε πακέτο που παρουσιάζει μια ομάδα είναι πολύ σημαντικό, καθώς η επίδρασή του στο μονοθέσιο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της σεζόν.

