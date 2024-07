Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 προσδιορίζει ποιος οδηγός δεν θα υπάκουε στις εντολές της ομάδας του, όπως ο Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία.

Μπορεί το Grand Prix Βελγίου να έχει ολοκληρωθεί όμως ο απόηχος του Grand Prix Ουγγαρίας και ο τρόπος που η McLaren διαχειρίστηκε τον αγώνα της είναι ακόμη θέμα συζήτησης στον κόσμο της Formula 1. H βρετανική ομάδα έφερε τους οδηγούς της σε μια άβολη θέση δίνοντας τους εντολές. Για καλή τους τύχη, ο Λάντο Νόρις υπάκουσε, έστω και καθυστερημένα και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Όσκαρ Πάστρι να πάρει την πρώτη του νίκη στο σπορ.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου, ο Λιούις Χάμιλτον ρωτήθηκε σχετικά με το τι θα έκανε αν ήταν στη θέση του Νόρις. Ο Βρετανός απάντησε για το πώς θα διαχειριζόταν εντολές της ομάδας του: «Δεν παίρνω εγώ τέτοιες αποφάσεις. Αν ήταν ο Μαξ για παράδειγμα στη θέση του Νόρις δεν θα άφηνε τον teammate του να περάσει. Όμως δεν αποφασίζω εγώ. Εάν ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση, θα έκανα αυτό που μου ζητούσε η ομάδα. Οι αγώνες δεν είναι για έναν οδηγό. Υπάρχουν 2.000 άνθρωποι που οι οδηγοί εκπροσωπούν και δουλεύουν μαζί τους».

Our first 1-2 in both qualifying and the Grand Prix on the same weekend since 2007! 🤯👏 Strong all weekend, @LandoNorris and @OscarPiastri. #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/nYxw6kcNlg