Σαν Σήμερα: Η παρθενική νίκη του Χάμιλτον με τη Mercedes (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

H περιοδεία της Formula 1 στο Χοκενχάιμ της Γερμανίας συνεχίζεται για μία ακόμη ημέρα, με ανατρεπτικά Grand Prix να πραγματοποιούνται σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Επιπλέον θα κάνουμε μία στάση στην Ουγγαρία για μία ιδιαίτερη νίκη για έναν οδηγό που σήμερα μετρά 7 πρωταθλήματα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1991, ο Νάιτζελ Μάνσελ εκκίνησε από την pole position στο GP Γερμανίας και κατέκτησε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Με τον τρόπο αυτό μείωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του στη βαθμολογία οδηγών από τον επικεφαλής Άιρτον Σένα. Ο Βρετανός της Williams δεν απειλήθηκε ποτέ και άφησε σχεδόν 14 δευτερόλεπτα πίσω του τον Ρικάρντο Πατρέζε, με το βάθρο να κλείνει από τον Ζαν Αλεζί της Ferrari.

Σαν σήμερα το 1996, πάλι στο παλιό Χοκενχάιμ, ο βετεράνος Γκέρχαρντ Μπέργκερ ηγήθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι του GP Γερμανίας της F1 αλλά εγκατέλειψε αποκαρδιωτικά με μόλις τρεις γύρους να απομένουν, όταν έσπασε ο κινητήρας του. Έτσι, τα ηνία του αγώνα πέρασαν στον poleman, Ντέιμον Χιλ, με τον Βρετανό της Williams να κατακτά την έβδομη νίκη του στη σεζόν. Τον ακολούθησε ο Ζαν Αλεζί της Benetton, με την τρίτη θέση του βάθρου να καταλαμβάνει η έτερη Williams του πρωτάρη Ζακ Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 2002, το GP Γερμανίας της F1 φιλοξενήθηκε σε μια δραματικά διαφοροποιημένη και πολύ μικρότερη σε μήκος πίστα του Χοκενχάιμ. Ο αγώνας εξελίχθηκε αρχικά σε μια μονομαχία μεταξύ των αδερφών Ραλφ και Μίκαελ Σουμάχερ, μέχρι που ο άσσος της Williams υποχώρησε εξαιτίας ενός αναγκαστικού pit-stop. Τελικά ο Σουμάχερ της Ferrari κέρδισε για 9η φορά στη σεζόν, με τις Williams των Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Ραλφ να κλείνουν το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2013, το GP Ουγγαρίας ήταν μονόλογος για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη του νίκη με την ομάδα της Mercedes. Ο Βρετανός άσος είχε εκκινήσει από την pole position για τέταρτη φορά στη σεζόν και έκανε εξαιρετική διαχείριση ελαστικών στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες πίστας. Αυτό επηρέασε σημαντικά τους οδηγούς της πρωταθλήτριας Red Bull Racing, με τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Ουέμπερ να τερματίζουν μόλις στις θέσεις 3 και 4, πίσω από την ανέκαθεν φιλική προς τα ελαστικά Lotus E21 του Κίμι Ράικονεν.

