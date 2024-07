Η Scuderia Ferrari και η Mercedes-AMG είναι δύο εκ των ομάδων που η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού θα ελέγξει τα επίπεδα ευκαμψίας της εμπρός αεροτομής της.

Τους τελευταίους μήνες έχει επανέλθει το ζήτημα των εύκαμπτων εμπρός αεροτομών στη Formula 1. Ορισμένες ομάδες θεωρούν πως αντίπαλοί τους εκμεταλλεύονται τους κανονισμούς προς όφελός τους ώστε να έχουν κέρδος σε χρόνο. Μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει ορισμένες φήμες πως η Red Bull Racing είχε κάνει παράπονα στην FIA για το πόσο εύκαμπτες είναι οι εμπρός αεροτομές των McLaren και Ferrari.

Πριν από κάθε Grand Prix όλα τα μονοθέσια του grid περνούν από τεχνικό έλεγχο. Μία από τις διαδικασίες είναι η μέτρηση της ευκαμψίας των εμπρός αεροτομών. Όπως έχει αναφέρει η FIA, όλα τα μονοθέσια έχουν περάσει επιτυχώς τα τεστ ευκαμψίας, όμως το πρόβλημα δεν είναι εκεί.

Οι μετρήσεις αυτές είναι στατικές και όχι εν κινήσει. Το «πρόβλημα» και μέχρι τώρα η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει τέτοια τεστ. Αυτό αναμένεται να αλλάξει από το Grand Prix Βελγίου, το τριήμερο 26-28 Ιουλίου.

