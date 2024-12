Η αγορά στην οποία ανοίγεται περισσότερο από κάθε άλλη η Formula 1, δεν της έδωσε τα νούμερα τηλεθέασης που περίμενε.

Από τη μέρα που η Liberty Media απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Formula 1 έχει επιχειρήσει να κατακτήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να μεγαλώνει το ενδιαφέρον και παράλληλα το κοινό, κάτι το οποίο ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος.

Δεν είναι τυχαίο πως στο καλεντάρι υπάρχουν πλέον 3 αγώνες στις ΗΠΑ (Τέξας, Μαϊάμι και Λας Βέγκας), ενώ έχει γίνει «άνοιγμα» και στο χώρο της τέχνης, είτε με τη σειρά του Netflix Drive to Survive είτε με την ταινία που πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ.

Με την αύξηση της δημοτικότητας της Formula 1 θα περίμενε κανείς πως το 2024, μία σεζόν πολύ πιο συναρπαστική από αυτή του 2023, τα ρεκόρ τηλεθέασης θα κατέρριπταν το ένα μετά το άλλο. Η πραγματικότητα είναι όμως πολύ διαφορετική.

Η «ωμή» αλήθεια

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του sportsmediawatch, τα νούμερα τηλεθέασης της Formula 1 το 2024 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με του 2023. Συγκεκριμένα, ο φετινός μέσος όρος τηλεθεατών ανά αγώνα ήταν στα 1,1 εκατομμύρια κόσμου, όπως και την περασμένη χρονιά.

Το Grand Prix Μαϊάμι ήταν ο αγώνας με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Συνολικά παρακολούθησαν τον αγώνα 2.899.000 άνθρωποι, ένα εντυπωσιακό νούμερο αν αναλογιστούμε πως υπήρχε αύξηση στην τηλεθέαση κατά 48%. To Grand Prix Λας Βέγκας, ο πιο διαφημισμένος αγώνας της Formula 1, παρακολούθησαν μόλις 905.000 Αμερικανοί στην τηλεόραση. Ο αριθμός αυτός είναι απογοητευτικός, μιας υπήρξε πτώση κατά 30% στα νούμερα τηλεθέασης.

Η «χαοτική» διαφορά από τα πρωταθλήματα των ΗΠΑ

Με βάση τα νούμερα του sportsmediawatch, το Grand Prix Μαϊάμι που «έσπασε» το ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ ήταν ο μοναδικός αγώνας της Formula 1 στους πρώτους 40 στη λίστα τηλεθέασης. Το αμερικανικό κοινό προτιμά να δει είτε το πρωτάθλημα του NASCAR είτε το Indycar αντί της F1.

Ο αγώνας με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στο 2024 στις ΗΠΑ ήταν τα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα του NASCAR με την τηλεθέαση να αγγίζει 5.964.000 τηλεθεατές. Μάλιστα, ο αγώνας είχε πτώση κατά 27% σε σχέση με το 2023 καθώς διεξήχθη ημέρα Δευτέρα λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών που υπήρχαν την Κυριακή.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος σε τηλεθέαση αγώνας στις ΗΠΑ ήταν τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης για το Indycar με 5.024.000 τηλεθεατές να βλέπουν τον Τζόζεφ Νιοτγκάρντεν να παίρνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο «Brickyard».

WHAT. A. FINISH!



Josef Newgarden becomes the first back-to-back #Indy500 winner in over 20 years.pic.twitter.com/e5tefgHYUF May 26, 2024

Αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπάνω στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τα νούμερα τηλεθέασης. Αυτό σημαίνει πως δεν καταμετρούνται τα νούμερα από συνδρομητικές πλατφόρμες όπως το F1 TV ή τις αντίστοιχες για το NASCAR ή το Indycar. Το ζήτημα είναι ωστόσο πως η Formula 1 βρίσκεται πολύ μακριά από τα δύο προαναφερθέντα πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μία χώρα στην οποία έχει επενδύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.

A list of 2024 Auto Racing events ranked by average number of US Television viewers:



(There may be a few omissions if the race viewership wasn't reported) pic.twitter.com/HmEpGyMIYY — nascarman (@nascarman_rr) December 27, 2024

