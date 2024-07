Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing μίλησε για τον αγώνα του στην Ουγγαρία, το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας του και τις εντολές που δέχθηκε στον ασύρματο.

Για μία ακόμη φορά, ο Λάντο Νόρις έχοντας εκκινήσει από την pole position δεν κατάφερε να κερδίσει Grand Prix της Formula 1. O Βρετανός οδηγός τερμάτισε στη 2η θέση στο Grand Prix Ουγγαρίας πίσω από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι. Ωστόσο αυτό έγινε έπειτα από... παρακάλια της ομάδας του, η οποία τον ευνόησε στη δεύτερη φάση των pit-stops για να μην χάσει χρόνο από τον τρίτο Λιούις Χάμιλτον.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νόρις εστίασε αρχικά στο μεγάλο επίτευγμα της McLaren, το πρώτο της 1-2 μετά το 2021: «Ήταν μια φοβερή ημέρα για εμάς ως ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μέχρι να καταφέρουμε το 1-2 με την αξία μας και αυτό κάναμε σήμερα. Πολύ καλή δουλειά από την ομάδα και φυσικά από τον Όσκαρ. Έκανε πολύ καλή εκκίνηση και με πέρασε στον πρώτο γύρο. Είχε τον έλεγχο του αγώνα. Κάποια στιγμή θα κέρδιζε και σήμερα άξιζε τη νίκη που πήρε».

P2! Great racing out there, Lando! 👊



The Podium run continues! 👏 @LandoNorris #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/P22UqlWWV7