Ο 23χρονος Φινλανδός της Toyota Gazoo Racing έχει ρυθμό που δεν μπορούν να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι οδηγοί.

Προς τη 14η νίκη του στο WRC και 3η φετινή οδεύει ο Κάλε Ροβάνπερα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην ακολουθεί πλήρες πρόγραμμα τη φετινή σεζόν, όμως είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο γρήγορος οδηγός ράλλυ αυτή τη στιγμή.

Ο Ροβάνπερα κέρδισε με το GR Yaris Rally1 της Toyota Gazoo Racing τις 6 από τις 8 ειδικές διαδρομές του Σαββάτου και αύξησε τη διαφορά του από τον Σεμπαστιάν Οζιέ στα 42,5 δευτερόλεπτα. Με μόλις τέσσερις ειδικές να απομένουν την Κυριακή, βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

