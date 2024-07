Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Χανγκάρορινγκ.

To δεύτερο μισό της φετινής σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με το FP1 του Grand Prix Ουγγαρίας. Με τη θερμοκρασία αέρα στους 30 βαθμούς Κελσίου και στην πίστα στους 59 βαθμούς Κελσίου ομάδες και οδηγοί είχαν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση ώστε να βρουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο στήσιμο των μονοθεσίων τους.

Ταχύτερος μετά τα πρώτα 60 λεπτά του αγωνιστικού τριημέρου ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε στο δεύτερο μισό του FP1 το 1:18,713 και έδειξε ιδιαίτερα δυνατός. Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Carlos rides the kerb ✨



In to the final five minutes - Sainz, who still doesn't have a drive for 2025, remains fastest around the Hungaroring#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Sae2HtnM23 — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

O Παγκόσμιος πρωταθλητής με την αναβαθμισμένη RB20 ήταν 0,276 δλ μακριά από τον Σάινθ, μία διαφορά που προκαλεί εντυπώσεις. Τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-24, ο οποίος ήταν επίσης γρήγορος, με τη Ferrari να ξεκινάει με πολύ θετικό τρόπο το αγωνιστικό τριήμερο.

Charles Leclerc is the first driver to take a dip in the new strip of gravel outside Turn 12 😳#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/b0IYRVTeor — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Στην 4η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes W15, ο οποίος ήταν 0,424 δλ πιο αργός από τον ταχύτερο χρόνο του FP1. Πίσω του βρέθηκε ο Γκουάνγιου Ζου στην καλύτερη φετινή του εμφάνιση για λογαριασμό της Sauber. Σε χαμηλές… πτήσεις κινήθηκαν οι οδηγοί της McLaren Racing, o με τον Λάντο Νόρις να είναι στην 6η θέση ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν 7ος. Η διαφορά των δύο από την κορυφή ήταν στο μισό δευτερόλεπτο έπειτα από 60 λεπτά δράσης.

"This guy is defending" 🤣



George Russell was NOT happy with Esteban Ocon#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/V47aMsX2c6 — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Στην 8η θέση βρέθηκε ο Γιούκι Τσουνόντα της RB, μπροστά από τον Λανς Στρολ της Aston Martin, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes. Μετά την πρώτη περίοδο δοκιμών, οι πρώτοι 15 οδηγοί είχαν διαφορά ενός δευτερολέπτου.

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Chequered flag! 🏁



That's all for the first hour's practice a fiery hot Hungaroring 🔥#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/k0l1VUOFUG — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Αποτελέσματα FP1 GP Ουγγαρίας

Φωτογραφίες: Ferrari