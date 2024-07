Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής υπερασπίζεται τον teammate του, ο οποίος δεν ξέρει αν θα παραμείνει για πολύ ακόμη στην αυστριακή ομάδα.

Η θέση του Σέρχιο Πέρεζ στη Red Bull Racing βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Μεξικανός οδηγός διανύει ένα σερί απογοητευτικών Grand Prix στα οποία όχι μόνο δεν μπορεί να απειλήσει τον Μαξ Φερστάπεν, αλλά δεν μπορεί να ανέβει στο βάθρο.

Τα κακά αποτελέσματα είχαν ως αποτέλεσμα να επιστρέψουν οι φήμες περί απομάκρυνσής του ακόμη και μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Μάλιστα, τη θέση του «λιγουρεύονται» τρεις οδηγοί: Οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Γιούκι Τσουνόντα της RB και ο αναπληρωματικός οδηγός της Red Bull, Λίαμ Λόσον.

