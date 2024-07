Απρόοπτα σε ένα ράλλυ μπορούν να συμβούν ακόμα και στις δοκιμές. Ευτυχώς ο Βέλγος οδηγός της Hyundai γλίτωσε τα χειρότερα.

Με τους δύο οδηγούς της Hyundai Motorsport, Οτ Τάνακ και Τιερί Νεβίλ, να σημειώνουν τους καλύτερους χρόνους ολοκληρώθηκε το shakedown του Ράλλυ Λετονίας. Πάντως ο Νεβίλ, επικεφαλής της βαθμολογίας του WRC, είχε μία δύσκολη στιγμή.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, σε μία γρήγορη αριστερή στροφή το i20 N Rally1 του Βέλγου βγήκε εκτός δρόμου, σε ένα χαντάκι. Χάρη στην εμπειρία του πάντως ο Νεβίλ κατάφερε να το... σώσει και συνέχισε την προσπάθειά του.

In 'pole' position💈@thierryneuville pulled off this mega save during shakedown at Rally Latvia! 🥶#RallyLatvia #WRC pic.twitter.com/zEx7YNldZn