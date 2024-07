Ο Αυστραλός οδηγός υπερασπίστηκε τον πρώην teammate του σχετικά με την μάχη που είχε με τον Λάντο Νόρις στον αγώνα της Αυστρίας.

Στον 64ο γύρο του Grand Prix Αυστρίας οι Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις είχαν επαφή στα φρένα για τη στροφή 3 που κατέστρεψε τον αγώνα τους. Για το συμβάν αυτό «χύθηκε» πολύ διαδικτυακό μελάνι, ενώ έγινε επίσης μεγάλος ντόρος στα social media.

Παρά το γεγονός πως ο Μαξ Φερστάπεν κρίθηκε υπαίτιος από τους αγωνοδίκες για την επαφή με τον Νόρις, υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια από τη McLaren για την οδήγηση του Ολλανδού. Σε μία κίνηση παραδοχής του λάθους της, η FIA ανακοίνωσε πως ο οδηγός της Red Bull Racing παρενέβη τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα.

When Max did a full 360° spin mid-race… and still won 🤯



⏮️ Budapest, 2022#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/3Y5yuPy9Px