O 62χρονος Ισπανός δεν είναι διατεθειμένος να αποσυρθεί και έχει βάλει στόχο μία ακόμα νίκη στο σπουδαιότερο αγώνα εκτός δρόμου.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Κάρλος Σάινθ πανηγύρισε στη Σαουδική Αραβία την τέταρτη νίκη του στο Ράλλυ Ντακάρ, οδηγώντας για την Audi. Σε ηλικία 61 ετών και 9 μήνων έγινε ο γηραιότερος νικητής του σπουδαίου εκτός δρόμου αγώνα.

Ο Ισπανός ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέρος και το 2025 στο Ράλλυ Ντακάρ. Θα οδηγήσει για λογαριασμό της Ford Performance το Raptor, διεκδικώντας έναν πέμπτο τίτλο με πέμπτο διαφορετικό κατασκευαστή. Ο Σάινθ – πατέρας του οδηγού της Scuderia Ferrari στη Formula 1 – έχει επικρατήσει στο Ντακάρ με τη Volkswagen το 2010, με την Peugeot το 2018, με την ΜΙΝΙ το 2020 και με την Audi το 2024!

Οδηγός της Ford θα είναι και το 2025 ο Νάνι Ρόμα, ο οποίος έχει νικήσει στο Ράλλυ Ντακάρ τόσο στις μοτοσικλέτες όσο και στα αυτοκίνητα. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν ακόμα δύο οδηγοί της Ford. Ήδη έχουν αρχίσει οι δοκιμές με το Raptor του 2025.

2025 @dakar Rally, meet Ford Raptor. We’ve set our sights on conquering the ultimate off-road challenge, joining forces with @CSainz_oficial and @NaniRoma. pic.twitter.com/55RFLcz44y