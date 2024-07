Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής ράλλυ προσέφερε πλούσιο θέαμα στους επισκέπτες του Φεστιβάλ Ταχύτητας.

Μπορεί ο Κάλε Ροβάνπερα να μην ακολουθεί φέτος όλο το πρόγραμμα του WRC, όμως όταν η Toyota Gazoo Racing ζητά τις υπηρεσίες του τότε ο Φινλανδός τα δίνει όλα. Όπως στο Ράλλυ Πολωνίας όπου κέρδισε με ελάχιστη προετοιμασία.

Ο 23χρονος Κάλε βρέθηκε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ και ανάμεσα στα άλλα αγωνιστικά οδήγησε και μία Toyota Supra με την οποία συμμετέχει σε αγώνες ντριφτ. Και όπως μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο βίντεο, προκάλεσε... ομίχλη στο χώρο που βρίσκεται νότια του Λονδίνου.

This is what happens when the WRC Champion @kallerovanpera goes drifting. This #Toyota #Supra is just wild! #FOS #Drift pic.twitter.com/6ngFlFURBU