Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε πως το βάρος από τον χαμένο τελικό του 2021 τον επηρέαζε σημαντικά μέχρι πρόσφατα.

Στο Grand Prix Μ. Βρετανίας ο Λιούις Χάμιλτον «έβγαλε» ένα μεγάλο βάρος από πάνω του. Ο οδηγός της Mercedes-AMG κέρδισε στο Σίλβερστον και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά το 2021.

Μπορεί να πέρασαν 945 ημέρες μετά την τελευταία του νίκη, όμως το Άμπου Ντάμπι και ο τρόπος με τον οποίο έχασε τον τίτλο εκείνη τη σεζόν τον επηρέασαν αρνητικά. Ο αντίκτυπος του χαμένου τελικού σε συνδυασμό με την έλλειψη ταχύτητας της Mercedes τα τελευταία δύο χρόνια δεν επέτρεψαν στον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να αφήσει πίσω του το παρελθόν.

