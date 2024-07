Η αυστριακή ομάδα περιμένει άμεση βελτίωση από τον Μεξικανό οδηγό, ο οποίος έχει το ένα κακό αποτέλεσμα μετά το άλλο στα τελευταία Grand Prix.

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις της Red Bull Racing με τον Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός οδηγός έχει πάρει την… κάτω βόλτα το τελευταίο χρονικό διάστημα και το ένα κακό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο.

Έπειτα από τη 4η θέση του στο Μαϊάμι, το οποίο διεξήχθη στις 5 Μαΐου, ο 34χρονος έχει καταφέρει να συλλέξει μόλις 15 βαθμούς. Πρόκειται για ένα διάστημα δύο μηνών στους οποίος έχουν πραγματοποιηθεί έξι Grand Prix.

