Ευτυχώς τόσο ο Οτ Τάνακ όσο και ο συνοδηγός του, Μάρτιν Γιαρβέογια, δεν τραυματίστηκαν παρά την τρομακτική έξοδο που είχαν.

Τα κορυφαία επίπεδα παθητικής ασφάλειας που παρέχουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα του WRC αποδείχθηκαν - ευτυχώς - για μία ακόμα αφορά. Οι Οτ Τάνακ και Μάρτιν Γιαρβέογια είχαν μία τρομακτική έξοδο στο Ράλλυ Εσθονίας, στο οποίο συμμετείχαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Ράλλυ Λετονίας του WRC (18-21 Ιουλίου).

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, το Hyundai i20 N Rally1 βγήκε εκτός δρόμου και έκανε αρκετές τούμπες ανάμεσα στα δέντρα πριν σταματήσει στο πλάι.

Blimey! Ott Tanak and Martin Jarveoja both unharmed in this monster shunt at Rally Estonia. That is a crash and a half. pic.twitter.com/swFFFwEVDx

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, το πλήρωμα από την Εσθονία δεν τραυματίστηκε και όπως ενημέρωσε ο Τάνακ στα social media μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. «Τόσο εγώ όσο και ο Μάρτιν νιώθουμε καλά και είμαστε εντάξει».

1/2: While participating here at @RallyEstonia, we had an accident on today’s first stage SS2 Raanitsa.



Due to the nature of the crash, we’ve been taken for medical checks to the hospital in Tartu. Both myself and Martin are feeling well and we’re OK. pic.twitter.com/HDZZGp07uy