Ο Βρετανός οδηγός δεν πήρε το μέγιστο δυνατό στις κατατακτήριες δοκιμές στο Σίλβερστον, κάτι το οποίο παραδέχθηκε στις δηλώσεις του.

Την Παρασκευή στις ελεύθερες δοκιμές ο Λάντο Νόρις ήταν ένα επίπεδο πάνω από όλους τους σε στενό οδόστρωμα. Ο Βρετανός ωστόσο δεν κατάφερε να επαναλάβει την εμφάνιση της Παρασκευής το Σάββατο και πλασαρίστηκε στην 3η θέση στη μάχη της pole position του Grand Prix Βρετανίας.

O 24χρονος οδηγός της McLaren Racing ήταν μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman, Τζορτζ Ράσελ και δεν είχε απάντηση στην επίδοση του συμπατριώτη του. Μετά το τέλος του Q3 o Νόρις αναγνώρισε πως φέρει ευθύνη για την απώλεια της pole position στο Σίλβερστον.

«Ήμουν ο ταχύτερος μέχρι το τέλος. Είμαι χαρούμενος με την 3η θέση. Έχουμε τρεις Βρετανούς στις τρεις πρώτες θέσεις, κάτι το οποίο είναι φοβερό για το Σίλβερστον. Οι Τζορτζ και Λιούις έκαναν καλούς γύρους και σημείωσαν καλούς χρόνους. Εγώ έκανα λάθος στο τέλος αλλά και πάλι η 3η θέση είναι πολύ καλή», είπε ο Βρετανός.

