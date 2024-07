Αστυνομικός σταμάτησε όχημα για παράβαση και διαπίστωσε ότι ήταν ταξί χωρίς οδηγό (vid)

Με έκπληξη ο αστυνομικός διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Πώς έγινε άρα ο έλεγχος;

Ο αστυνόμος Χάινς της αστυνομίας του Φίνιξ, είδε ένα όχημα να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση σε ένα δρόμο με έργα. Αμέσως άναψε το φάρο και ενεργοποίησε τη σειρήνα στο περιπολικό.

Όταν το λευκό SUV σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, ο αστυνομικός διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς στο εσωτερικό του οχήματος. Επρόκειτο για ένα αυτόνομο ταξί της Waymo, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική εταιρεία της Google.

Ευτυχώς ενεργοποιήθηκε η τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης και ο αστυνομικός ενημέρωσε τη Waymo για την τροχαία παράβαση που είχε γίνει. Πάντως δεν έκοψε κλήση.

Phoenix cop stops driverless Waymo car on the wrong side of the road pic.twitter.com/kkN8UXILYP