O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, στην πίστα του Σίλβερστον.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας με το FP2 να μας δίνει μια αλλόκοτη εικόνα της δυναμικής των μονοθεσίων, πολύ διαφορετική από αυτή που περιμέναμε. Υπό την απειλή της βροχής, ομάδες και οδηγοί ακολούθησαν τα προγράμματά τους με στόχο τη βελτίωση των μονοθεσίων τους.

Ταχύτερος οδηγός της ημέρας ήταν ο εντυπωσιακός Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Ο Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών ήταν ταχύτατος και σημείωσε το 1:26,549, όντας κατά 0,331 δλ ταχύτερος του teammate του, Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός βρήκε επίσης καλό ρυθμό με την MCL38 του και έδωσε στη βρετανική ομάδα το 1-2.

