Στο Σίλβερστον έβρεχε το πρωί της Παρασκευής, όμως οι φίλοι της Formula 1 δεν πτοήθηκαν.

Ο Τζορτζ Ράσελ έφθασε στο Σίλβερστον για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, προερχόμενος από τη νίκη του στην Αυστρία. Μία επιτυχία που ήρθε με αρκετή δόση τύχης, καθώς βγήκαν «νοκ άουτ» οι πρωτοπόροι Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις. Τα ευχάριστα συνεχίστηκαν και στις κατατακτήριες, όπου εξασφάλισε την pole position, τρίτη της καριέρας του στη Formula 1.

Στην αρχή του τριημέρου του Grand Prix, ο 26χρονος Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 συνομίλησε με τους συμπατριώτες του και δεν αρνήθηκε να κάνει την κλασσική του πόζα, μετά από νίκη.

Στο κοινό ξεχώρισε ένα θεατής με μουστάκι που φορούσε μόνο ένα μαγιό. «Λατρεύω αυτόν τον τύπο με το speedo (σ.σ. το μαγιό), για μια στιγμή νόμισα ότι ήταν ο Βάλτερι Μπότας», ανέφερε ο Ράσελ, προκαλώντας τα γέλια των θεατών.

