Πεπεισμένος πως μπορεί ο Βρετανός οδηγός να ανέβει φέτος στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου αγώνα της Formula 1 είναι ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1.

Έπειτα από τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Αυστρίας, η Mercedes-AMG F1 έχει θέσει νέους στόχους στη φετινή σεζόν. Ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, θέλει να συνεχιστούν οι επιτυχίες και περιμένει ακόμη περισσότερες νίκες.

Το όνειρό του για τη συνέχεια της φετινής σεζόν είναι να πανηγυρίσει νίκη με τον Λιούις Χάμιλτον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αποχωρεί από τα «ασημί βέλη» στο τέλος της χρονιάς για τη Ferrari και θέλει να κλείσει τον κύκλο του στη γερμανική ομάδα με θετικό πρόσημο.

👏 from Lewis on the cooldown lap 😃 pic.twitter.com/uMMGwNDpfA

Ο Βολφ μιλώντας για τον Χάμιλτον και τη φετινή του πορεία ανέφερε: «Είχε ένα κακό σερί. Για έναν οδηγό είναι πολύ κακό αν νιώθει πως δεν μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Πρέπει να το ξεπεράσει. Δεν έχει ξεχάσει να οδηγεί από τη μία μέρα στην άλλη. Στη Βαρκελώνη είχε έναν φανταστικό αγώνα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί και είμαι σίγουρος πως θα κερδίσουμε μαζί αγώνα φέτος».

Για το πώς αισθάνεται που πλησιάζει το τέλος της συνεργασίας τους, ο Αυστριακός πρόσθεσε: «Υπάρχει μια επαγγελματική και μια προσωπική σχέση με τον Λιούις. Όταν πέρυσι υπέγραψε το συμβόλαιο με τη Mercedes ήταν προφανές πως μπορούσε να υπογράψει άμεσα σε άλλη ομάδα. Για 12 χρόνια είμαστε φίλοι και σύμμαχοι και ξέρει πως πρέπει να βρίσκεται σε ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο, όμως η φιλία μας δεν θα πάρει διαζύγιο. Αν μπω στη θέση του καταλαβαίνω γιατί αποφάσισε να πάει στη Ferrari γιατί δεν τα πηγαίναμε καλά ως ομάδα».

Lewis x @SilverstoneUK - there's no duo quite like it ❤️ pic.twitter.com/wNeyFs2eP7