Πεπεισμένος πως η παρουσία του στη γαλλική ομάδα θα την οδηγήσει σε νέες μεγάλες επιτυχίες και μάλιστα σύντομα είναι ο δαιμόνιος Ιταλός.

Η επιστροφή του Φλάβιο Μπριατόρε σε ενεργό ρόλο στη Formula 1 είναι γεγονός. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει συνδεθεί με τις επιτυχίες της Benetton τη δεκαετία του ’90 και της Renault στην αρχή της χιλιετίας είναι πλέον ειδικός σύμβουλος στηv Alpine F1.

O 74χρονος έχει κληθεί ώστε να… συμμαζέψει την ομάδα του Ένστον και να τη φέρει στο σωστό δρόμο μαζί με τον Μπρούνο Φαμέν, ο οποίος διατελεί το ρόλο του επικεφαλής. Πριν καν καλά-καλά ξεκινήσει να εργάζεται στο νέο του ρόλο, ο Μπριατόρε μίλησε για επιτυχίες της Alpine.

Another week, another point for Pierre 👊



A shame we couldn't get P9, but progress nonetheless. pic.twitter.com/1xd5wL3g53