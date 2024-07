Νέο MG αποκαλύπτεται μέσα στον Ιούλιο (vid)

Το νέο μοντέλο της μάρκας θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ.

Μεγάλα νέα από την MG Motor, η οποία προετοιμάζεται για μία σειρά από εκδηλώσεις στο προσεχές Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ (11-14 Ιουλίου). Η βρετανική μάρκα - που ανήκει στον κινεζικό όμιλο SAIC - έχει προγραμματίσει μεταξύ άλλων την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου HS.

Το compact SUV περνά στη νέα γενιά του και το teaser βίντεο αποκαλύπτει σχεδιαστικές του λεπτομέρειες. Η MG αναφέρει ότι το νέο HS θα έχει ακόμα μεγαλύτερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, αλλά και νέα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

