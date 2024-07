Στην ιταλική ομάδα εστιάζουν περισσότερο στην επίλυση των προβλημάτων τους παρά στην επίτευξη καλών αποτελεσμάτων εντός πίστας.

Η αγωνιστική πτώση της Scuderia Ferrari έπειτα από τη νίκη της στο Grand Prix Μονακό είναι κατακόρυφη. Η ιταλική ομάδα στους τελευταίους τρεις αγώνες μετράει μόλις ένα βάθρο, αυτό του Κάρλος Σάινθ στο GP Αυστρίας. Βέβαια αυτό το αποτέλεσμα δεν θα είχε επιτευχθεί δίχως τη σύγκρουση των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις.

Η Ferrari αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το στήσιμο της SF-24 στους τελευταίους αγώνες και οι οδηγοί της δεν νιώθουν άνετοι πίσω από το τιμόνι. Αυτό ακριβώς παραδέχθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στο Red Bull Ring όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες της ιταλικής ομάδας.

«To βάθρο του Κάρλος βοήθησε την ομάδα να σκοράρει βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Καταφέραμε επίσης να συλλέξουμε πολύτιμα δεδομένα διότι είχαμε δύο μονοθέσια με πολύ διαφορετικό στήσιμο, ακόμη κι αν δεν ένιωθα άνετα στην οδήγηση. Είναι αλήθεια πως οι αναβαθμίσεις που έχουμε φέρει μάς έχουν δώσει την κάθετη δύναμη που θέλαμε, το βλέπουμε στα δεδομένα της τηλεμετρίας. Υπάρχουν όμως ορισμένοι νέοι περιορισμοί που πρέπει να αναλύσουμε και να επιλύσουμε», είπε ο 26χρονος Μονεγάσκος, ο οποίος τερμάτισε στην 11η θέση.

Επιπλέον παραδέχθηκε πως δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά του μονοθεσίου σύντομα: «Στη Formula 1 υπάρχουν λίγες συμπτώσεις. Από τη στιγμή που φέραμε το νέο πακέτο έχουμε κάνει βήμα προς τα εμπρός και τώρα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας γιατί δυσκολευόμαστε εδώ και δύο αγώνες. Ακόμη δεν έχουμε βρει λύση να διορθώσουμε τα θέματα που έχουμε».

