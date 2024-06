Ο Γιούκι Τσουνόντα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40.000 ευρώ επειδή ακούστηκε στον ασύρματο να αποκαλεί άλλους οδηγούς «καθυστερημένους».

Ο Γιούκι Τσουνόντα της Visa Cash App RB F1 Team τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40.000 ευρώ για τη χρήση υβριστικών όρων για άλλους οδηγούς κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με την ομάδα του. Οι αγωνοδίκες της FIA κάλεσαν τον Τσουνόντα το απόγευμα του Σαββάτου για τα προσβλητικά σχόλια που έκανε κατά την επικοινωνία με την ομάδα του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Αυστρίας. Τον έκριναν ένοχο για παραβίαση του Άρθρου 12.2.1k του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα για «ακατάλληλα σχόλια που έγιναν στον ασύρματο της ομάδας».

Ο Τσουνόντα θα πληρώσει 20.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναστέλλεται με την προϋπόθεση ότι δεν θα επαναλάβει το αδίκημα για το υπόλοιπο του 2024.

Μετά την προσπέρασή του στον pitlane από τον Γκουάνγιου Ζου της Sauber στο τέλος του Q1 στο Red Bull Ring, ο Τσουνόντα φέρεται να είπε «αυτοί οι τύποι είναι γ***ημένοι καθυστερημένοι» στον ασύρματο της ομάδας. Σύμφωνα με τους αγωνοδίκες, ο Τσουνόντα ήταν «πολύ απολογητικός» και ήταν «σοκαρισμένος» όταν έμαθε τη σημασία των λέξεων που χρησιμοποίησε.

Hello, I wanted to say big apologies what I said in the radio today. Obviously I didn’t use it intentionally and was completely misunderstanding from myself that exact meaning of it. I now have better understanding for what the word means and am very apologetic for what I said.…