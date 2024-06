Ο ομάδα της Aprilia δεν θα έχει τον Αλέιξ Εσπαργκαρό στο Άσεν μετά τη σφοδρή πτώση του το Σάββατο.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό δεν θα συμμετάσχει στο Ολλανδικό Grand Prix της Κυριακής, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά από μια υψηλής ταχύτητας πτώση στον τελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, Aprilia MotoGP.

Η συμμετοχή του Εσπαργκαρό στον αγώνα του Assen ήταν αμφίβολη από τη στιγμή που έπεσε από τη μοτοσυκλέτα του στη Στροφή 15 και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές αποκάλυψαν ότι ο Εσπαργκαρό υπέστη απλό κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο του δεξιού του χεριού. Ο 34χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της Aprilia RS-GP στον τελευταίο γύρο του αγώνα σπριντ ενώ μάχονταν για την πέμπτη θέση.

Unfortunately it will be imposible for me to race today, the fracture on my right hand is very painful! Ill try my best the next days to be back in Germany! 😔🙏🏻 pic.twitter.com/LhQGWP3Ufb