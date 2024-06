Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας θα εκκινήσει το GP Ολλανδίας της Κυριακής από την πέμπτη θέση αντί για τη δεύτερη.

Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati θα ξεκινήσει από την πέμπτη θέση στο grid του Ολλανδικού Grand Prix την Κυριακή, καθώς του επιβλήθηκε ποινή από τους αγωνοδίκες της FIM. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος τιμωρήθηκε επειδή θεωρήθηκε ότι οδηγούσε αργά και εμπόδιζε τον Ραούλ Φερνάντεθ στις στροφές 2-3 κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκέλους (Q2) της περιόδου κατατακτήριων δοκιμών.

Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ότι, ως πρώτη παράβαση για τη σεζόν, η κατάλληλη ποινή ήταν η απώλεια τριών θέσεων στο grid. Παρόλο που ο Μαρτίν εμπόδισε τον Φερνάντεθ, βρίσκονταν σε μια ομάδα αναβατών όπου υπήρχε έντονος ανταγωνισμός για το slipstream.

