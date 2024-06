Η συμπεριφορά των θεατών προκάλεσε την ακύρωση τριών ειδικών διαδρομών και ενδέχεται να βγάλει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ τον αγώνα στην Πολωνία.

Με τον Αντρέας Μίκελσεν να κάνει την έκπληξη και αν προηγείται, ολοκληρώθηκε - με εμπόδια - το σκέλος της Παρασκευής στο Ράλλυ Πολωνίας. Τα «εμπόδια» προέκυψαν από την παρουσία των θεατών σε επικίνδυνα σημεία, κάτι που οδήγησε τη FIA να διακόψει προσωρινά την 6η ειδική διαδρομή και να ακυρώσει την 3η και την 7η.

- Wait 7 years for #rallypoland to come back to WRC calendar

- Be hyped

- Drivers are praising great Special Stages and atmosphere

...

- Few idiots doing THIS and causing half of Friday's SS to be canceled



We can't have nice things, see ya in 20 years @OfficialWRC#wrc #rally pic.twitter.com/GOXwxGaK50