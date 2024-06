Η πολυθρύλητη συμφωνία που αλλάζει το χάρτη του MotoGP δεν είναι πλέον φήμη αλλά γεγονός.

Οι πληροφορίες είχαν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό και από την Πέμπτη 27/6 ήταν πια σίγουρο ότι η συμφωνία είχε κλείσει. Η Yamaha Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία συνεργασίας με την Prima Pramac Racing, η οποία θα αποτελέσει τη «δεύτερη εργοστασιακή ομάδα» της Yamaha από το 2025 και μετά. Η Pramac Racing θα παραμείνει ανεξάρτητη, με έδρα στο Rugby, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την παροχή μοτοσικλετών YZR-M1 ίδιων προδιαγραφών με αυτές της Monster Energy Yamaha MotoGP Team και την απασχόληση μηχανικών της Yamaha στην ομάδα. Η ομάδα αναβατών της Pramac Racing για το 2025 θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω. Η κίνηση αυτή διπλασιάζει την παρουσία της Yamaha στο MotoGP, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει στις νίκες.

