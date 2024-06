Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Red Bull Ring της Αυστρίας.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή με το Grand Prix Αυστρίας το τριήμερο 28-30 Ιουνίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Σπίλμπερκ για τον ενδέκατο αγώνα της σεζόν. Στο αγωνιστικό τριήμερο περιλαμβάνεται Αγώνας Σπριντ και αυτό σημαίνει πως θα έχει διαφορετική δομή από τα προηγούμενα Grand Prix.

Ο αγώνας στο Σπίλμπεργκ πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην παλιά χάραξη με το όνομα Οστεράιχρινγκ το 1969. Το 1995 η διαδρομή ανανεώθηκε στη σημερινή της μορφή και έμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 2003. Ο εκμοντερνισμός της πίστας σήμανε την επιστροφή του Grand Prix Αυστρίας το 2014. Η διαδρομή έχει μήκος 4.318 μέτρα, αποτελείται από 10 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μαξ Φερστάπεν με 4 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Κάρλος Σάινθ από το 2020 με το 1:05,619.

No rest for the wicked... it's race week once again! And this time we're headed for a Sprint in Spielberg 🎬 #F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/uqYqFEw8Rs

Έπειτα από τον αγώνα της Βαρκελώνης και την έβδομη φετινή νίκη του Φερστάπεν, ο Ολλανδός έχει αποκτήσει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο δεύτερος πλέον Λάντο Νόρις υπολείπεται 69 βαθμούς, όμως η ταχύτητα της McLaren MCL38 είναι τέτοια που μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να κερδίσει στην Αυστρία. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα κάνει τόσο η Scuderia Ferrari όσο και η Mercedes-AMG, καθώς αμφότερες ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα για να… χτίσουν μομέντουμ.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Red Bull Ring. Με δεδομένο πως πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής φίρμα, θα έχει ενδιαφέρον το αν θα δούμε ποικιλομορφία στις στρατηγικές, εφόσον ο αγώνας διεξαχθεί υπό στεγνές συνθήκες.

For the #AustrianGP Pirelli has chosen the three softest compounds from the 2024 range, namely the C3 as Hard, the C4 as Medium and the C5 as Soft. Here you can find all the numbers of this race 👇#F1 pic.twitter.com/Ga7DSsDbor