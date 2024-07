O επικεφαλής της ιταλικής ομάδας δεν θέλει να δει να χάνεται η συγκέντρωση και η ψυχραιμία στο έμψυχο δυναμικό, παρά τα μέτρια αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα.

Έπειτα από τη νίκη της στο Grand Prix Μονακό η Scuderia Ferrari πίστευε πως θα μαχόταν για τη νίκη σε κάθε αγώνα. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε... σκλήρή, καθώς η SF-24 δεν ήταν ανταγωνιστική στα τρία GP που έχουν ακολουθήσει σε Καναδά, Ισπανία και Αυστρία

Ο προβληματισμός είναι έντονος στο ιταλικό στρατόπεδο και πολλά ακόμη ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί, καθώς το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της Ισπανίας δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Η αρνητική εικόνα συνεχίστηκε και στην Αυστρία, με τον επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, να αναφέρεται στους παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην παρούσα κατάσταση.

«Από τη Σανγκάη κι έπειτα έχουμε τέσσερις ομάδες σε διαφορά δύο δεκάτων. Αυτό αλλάζει, η δυναμική αλλάζει και στα τελευταία τέσσερα Grand Prix είχαμε τέσσερις διαφορετικές ομάδες στο βάθρο. Δεν έχουμε αλλάξει σημαντικά το μονοθέσιό μας. Αυτό σημαίνει πως η πίστα, τα ελαστικά, οι συνθήκες και το παράθυρο λειτουργίας παίζουν μεγαλύτερο ρόλο και επηρεάζουν τους χρόνους ένα με δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Η κατάταξη ορίζεται στις κατατακτήριες και με τα προσπεράσματα να είναι πολύ δύσκολα, η κατάταξη από το Σάββατο είναι περίπου ίδια την Κυριακή», είπε ο Γάλλος.

Επιπλέον αναγνώρισε πως δεν έχουν εκμεταλλευτεί την πλήρη δυναμική τους, ωστόσο όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη: «Αν πρέπει να κάνουμε κάπου ένα βήμα επιπλέον, αυτό είναι στις κατατακτήριες δοκιμές, δεν δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Στην Ισπανία ήμασταν 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Mercedes. Στο Μονακό δύο εβδομάδες νωρίτερα ήταν 40 δευτερόλεπτα πίσω μας. Πριν βγάλουμε το οποιοδήποτε συμπέρασμα πρέπει πρώτα να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Πρέπει να κοιτάμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Στον επόμενο αγώνα πιστεύω πως η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική. Η εικόνα μας μπορεί να αλλάξει, μπορεί να είναι υπέρ μας, μπορεί και όχι. Τίποτα δεν μένει το ίδιο στην F1. Δεν θυμάμαι τα τελευταία 10 χρόνια να έχουμε τέσσερις διαφορετικούς οδηγούς στην pole position».

