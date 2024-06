O Βρετανός οδηγός της McLaren επικράτησε του Φερστάπεν για 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας.

Με τον Λάντο Νόρις στην πρώτη θέση του grid θα δοθεί στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) η εκκίνηση στο Grand Prix Ισπανίας. Στην πίστα της Βαρκελώνης ο 24χρονος Βρετανός πήρε την pole position, δεύτερη της καριέρας του στη Formula 1.

Η προηγούμενη ήταν στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 στο Σότσι, για το Grand Prix Ρωσίας, πριν από 1.001 ημέρες! Μάλιστα εκείνη ήταν η τελευταία και για την McLaren Racing πριν από την τωρινή στην Ισπανία.

