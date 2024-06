Σοβαρές ανησυχίες στο στρατόπεδο της Scuderia Ferrari, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν για ποιους λόγους βρίσκονται τόσο πίσω σε απόδοση από τον ανταγωνισμό.

Η Scuderia Ferrari είχε στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της την Παρασκευή στη Βαρκελώνη με το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που παρουσίασε. Η ιταλική ομάδα ήλπιζε πως θα μπορούσε να είναι στο παιχνίδι της νίκης, όμως αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ περιορίστηκαν στις θέσεις 5 και 6. Το αποτέλεσμα άφησε απορημένους τους ανθρώπους της Scuderia, με τον Μονεγάσκο να μην έχει απάντηση για το κακό αποτέλεσμα του Σαββάτου.

