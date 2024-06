Το hospitality area της βρετανικής ομάδας εκκενώθηκε, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Απρόοπτο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα paddock του Grand Prix Ισπανίας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη βάση της McLaren F1.

Καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από τις εγκαταστάσεις hospitality της βρετανικής ομάδας, με το προσωπικό και τους επισκέπτες να εκκενώνουν αμέσως. Όπως ανακοινώθηκε από την McLaren δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία της πίστας αντιμετώπισε το συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.

BREAKING: A fire has broken out in the McLaren's hospitality area ahead of practise three for the Spanish grand prix. pic.twitter.com/BwtoBBlH8o