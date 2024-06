O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Βαρκελώνης.

Υπό ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες ξεκίνησε το Grand Prix Ισπανίας, ο δέκατος σταθμός της Formula 1 στην αγωνιστική σεζόν του 2024. Η πρώτη περίοδος δοκιμών ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά απρόοπτα, κάτι το οποίο επέτρεψε στις ομάδες να ακολουθήσουν τα προγράμματά τους δίχως προβλήματα.

Ταχύτερος μετά τα πρώτα 60 λεπτά της διαδικασίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:14,228 και πήρε την 1η θέση σε μία εξαιρετική διαδικασία για τον ίδιο και την ομάδα του. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός ήταν επίσης με τη μαλακή γόμα ελαστικών και η διαφορά του από τον Νόρις ήταν μόλις 24 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Practice is for exploring the limits 🔍



Norris' McLaren is next to find them up at T12 📸#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TWeW8a1Oyp — Formula 1 (@F1) June 21, 2024

Ακολούθησε ο Κάρλος Σάινθ με την αναβαθμισμένη SF-24, o οποίος ήταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Όμως ήταν ο ταχύτερος χρόνος του επετεύχθη με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Με τα ίδια ελαστικά ήταν και ο 4ος της κατάταξης Τζορτζ Ράσελ, με την πρώτη Mercedes W15. Οι Σέρχιο Πέρεζ και Όσκαρ Πιάστρι ακολούθησαν στις θέσεις 5 και 6 έχοντας τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 7η θέση έχοντας όμως κάνει λάθος στον τελευταίο τομέα της πίστας.

Θετική ήταν η πρώτη περίοδος δοκιμών για την Alpine. Ο Έστεμπαν Οκόν πήρε την 8η θέση με διαφορά 0,8 δλ από την κορυφή. Στην 9η θέση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Άλεξ Άλμπον της Williams. Εκτός αυτής ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ήταν μόλις στην 11η θέση σε μια περίοδο με πολλά προβλήματα.

It all got a bit close for comfort up at T12 😳



Stroll has to get off-line to avoid a fast-approaching Leclerc.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/8VsWhMj2Fj June 21, 2024

Η δράση διεκόπη για λίγα λεπτά λόγω θραυσμάτων στην πίστα. Ένα αεροδυναμικό εξάρτημα είχε αποκολληθεί από το μονοθέσιο του Φερνάντο Αλόνσο και είχε μείνει στην αγωνιστική γραμμή στην έξοδο της στροφής 10.

Red flags are out! 🔴



Alonso's Aston Martin has shed some bodywork over the kerbs at T9, which needs retrieving.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/GTPRYruKb1 — Formula 1 (@F1) June 21, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Ισπανίας

Φωτογραφίες: McLarenF1/X