Ο πρωταθλητής του 2021 εξυμνεί τον νεαρό Ισπανό για την ταχύτατη άνοδό του στο MotoGP και για την ωριμότητά του στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP του 2021 με τη Yamaha, Φάμπιο Κουαρταράρο, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο crash.net εξήρε τον νεαρό αναβάτη Πέδρο Ακόστα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο ταλαντούχους αναβάτες που έχει δει ποτέ. Ο Ακόστα, μόλις 19 ετών, έχει εντυπωσιάσει με την ταχύτατη άνοδό του στις τάξεις του MotoGP, κερδίζοντας πρωταθλήματα στις κατηγορίες Moto3 και Moto2 πριν κάνει το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία το 2024.

Σύμφωνα με τον Κουαρταράρο, ο Ακόστα διαθέτει όχι μόνο το ταλέντο αλλά και τη σωστή προσέγγιση που απαιτείται για να επιτύχει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο νεαρός Ισπανός αναβάτης, που αγωνίζεται φέτος για την ομάδα Tech3 GasGas και του χρόνου θα «προβιβαστεί« στην εργοστασιακή ομάδα της ΚΤΜ, έχει ήδη καταφέρει να ανέβει στο βάθρο σε αρκετούς αγώνες της σεζόν. Στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας, τερμάτισε τρίτος στον δεύτερο μόλις αγώνα του στο MotoGP, ενώ στον επόμενο αγώνα στο Όστιν του Τέξας, τερμάτισε δεύτερος ενώ για έξι γύρους ήταν επικεφαλής του αγώνα.

The Shark does it yet again! 🥉



Fantastic 3rd place for the rookie @37_pedroacosta 👏#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/8KLd419Kya