H αυστριακή ομάδα καλεί την FIA να λάβει μέτρα κατά των Scuderia Ferrari και McLaren Racing, ισχυριζόμενη πως παραβιάζουν τους κανονισμούς.

Οι εξελίξεις στο παρασκήνιο της Formula 1 συνεχίζονται δίχως διακοπή. Μπορεί εντός πίστας να βλέπουμε εντυπωσιακές μονομαχίες, ωστόσο οι ομάδες προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκτήσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους.

Η Red Bull Racing έχει περάσει στην επίθεση, καθώς - όπως αναφέρει το AMuS - έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στην FIA κατά των Scuderia Ferrari και McLaren Racing.

Lando Norris with the bit between his teeth 💪



The @McLarenF1 driver takes the lead with two mega moves 🕺#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/ktijTGopkk