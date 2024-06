Το έμπειρο ελληνικό πλήρωμα θα αγωνίζεται πλέον με την On Sale Rally Team.

Οι Λάμπρος Αθανασούλας – Νίκος Ζακχαίος θα αποτελέσουν το νέο πλήρωμα της On Sale Rally Team, όπως ανακοίνωσε η αγωνιστική ομάδα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το πλήρωμα με την εμπειρία του και τις γνώσεις του αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα ώστε η ομάδα της On Sale Rally Team να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού ενώ η επιλογή ενός πληρώματος με διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο πιστοποιεί το γεγονός πως η On Sale Rally Team στοχεύει στην κορυφή».

Οι Λάμπρος Αθανασούλας – Νίκος Ζακχαίος συμμετέχουν μαζί ως πλήρωμα από το 2007 ενώ το δίδυμο το 2009 πρόσφερε στιγμές περηφάνιας σε όλους τους Έλληνες όταν και κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία PWRC και την 8η θέση γενικής στο Ράλλυ Ακρόπολις με Skoda Fabia S2000. Οι διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο δεν σταματούν εκεί καθώς οι Αθανασούλας – Ζακχαίος, το 2015 ανέβηκαν στο βάθρο του Ράλλυ Ακρόπολις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ αυτή τη φορά με Skoda Fabia R5. Επιπρόσθετα στον Εθνικό μας αγώνα οι Αθανασούλας – Ζακχαίος έχουν βρεθεί στην κορυφή της άτυπης ελληνικής κατάταξης 6 φορές.

Δεν έγινε πάντως γνωστό με ποιο αυτοκίνητο θα λάβουν μέρος στο Ράλλυ Ακρόπολις του 2024 (5-8 Σεπτεμβρίου) και σε άλλους αγώνες. Στα τέλη Μαΐου η On Sale Rally Team ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τους Σωκράτη Τσολακίδη - Γιώργο Πολυζώη.

Τι δήλωσαν

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου On Sale δήλωσε: «Με τη συμφωνία με το νέο μας πλήρωμα ξεκινά μία νέα σελίδα για την ομάδα της On Sale Rally Team».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι με τα χρώματα της On Sale Rally Team. Η ομάδα από την πρώτη στιγμή που συστήθηκε στο κοινό του μηχανοκίνητου αθλητισμού έδειξε πως λειτουργεί σε επαγγελματικά πλαίσια. Θα βάλω τα δυνατά μου ώστε να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε και ανυπομονώ να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί», είπε ο Λάμπρος Αθανασούλας.

Ο Νίκος Ζακχαίος με τη σειρά του ανέφερε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που θα πλαισιώσω την ομάδα της On Sale Rally Team. Ο επαγγελματισμός που διακατέχει την ομάδα και τα μέλη της είναι κάτι που σπάνια συναντάμε στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και εγώ με τη σειρά μου θα συνεισφέρω τα μέγιστα ώστε να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει».