Ο οδηγός της Williams Racing ήταν ο «αφανής ήρωας» του αγώνα της Formula 1 στον Καναδά παρά την εγκατάλειψή του.

Ο ένατος αγώνας της Formula 1 στο 2024 είναι ένας που θέλει η Williams Racing να ξεχάσει. Τόσο ο Άλεξ Άλμπον όσο και ο Λόγκαν Σάρτζεντ εγκατέλειψαν τον αγώνα με τα μονοθέσιά τους να έχουν σημαντικές ζημιές.

Ο Αμερικανός είχε την απόλυτη ευθύνη για την εγκατάλειψή του, καθώς χτύπησε στον τοίχο στην έξοδο της στροφής 4 και προκάλεσε σημαντική ζημιά στο μονοθέσιό του. Ο Ταϊλανδός από την άλλη εγκατέλειψε προσπαθώντας να αποφύγει τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, o οποίος είχε χάσει τον έλεγχο της SF-24 στη στροφή 6. Η πίσω δεξιά ανάρτηση του Άλμπον υπέστη σημαντική ζημιά και ο αγώνας του τελείωσε στον 54ο γύρο.

Παρά το γεγονός πως τέθηκε εκτός μάχης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Στον 30ο γύρο, αμέσως μετά την αποχώρηση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας έδινε μάχη με τον Ντάνιελ Ρικάρντο της RB για τη 10η θέση. Στα φρένα για το τελευταίο σικέιν των στροφών 13-14 ο Άλμπον πήγε για το προσπέρασμα από την εξωτερική. Ωστόσο πάτησε τόσο αργά τα φρένα που πλησίαζε επικίνδυνα τον Έστεμπαν Οκόν της Alpine. Έχοντας την κατάλληλη οξυδέρκεια και το κενό στην πίστα, ο Άλμπον έκανε το τιμόνι δεξιά και πέρασε τον Γάλλο ολοκληρώνοντας ένα τρομερό διπλό προσπέρασμα, ένα από τα καλύτερα της φετινής σεζόν.

How on earth did @alex_albon do that?! 🤯 A simply incredible double overtake from the Williams driver 🍿 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/GZcdZEnWh0

Το εκπληκτικό διπλό προσπέρασμα του Άλμπον δεν επισκιάστηκε μόνο από τη διπλή εγκατάλειψη των οδηγών της Williams. Η βρετανική ομάδα υποχώρησε στην 9η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς η Alpine βαθμολογήθηκε και με τα δύο της μονοθέσια στον Καναδά.

A tough one to take after such a strong weekend where points were on the table 😩 pic.twitter.com/aqaD7iHibk