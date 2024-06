Ο οδηγός της McLaren Racing μίλησε για το πώς έζησε τον αγώνα της Formula 1 στο Μόντρεαλ και γιατί θεωρεί τον εαυτό του άτυχο.

Για έναν ακόμα αγώνα ο Λάντο Νόρις ήταν στο παιχνίδι της νίκης αλλά δεν κατάφερε να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing τερμάτισε στη 2η θέση πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος νίκησε στο Grand Prix Καναδά.

Η πρώτη εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας άλλαξε σημαντικά τον αγώνα του Νόρις, ο οποίος έχασε ενδεχομένως την ευκαιρία για τη νίκη. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τερματισμό, ο Βρετανός τόνισε πως ο αγώνας του επηρεάστηκε σημαντικά.

«Ήταν χαοτικός αγώνας, επεισοδιακός. Να είμαι ειλικρινής πιστεύω πως οδήγησα έναν καλό αγώνα, από την αρχή έως τον τερματισμό. Τα δύο πρώτα μου stint ήταν πολύ δυνατά αλλά με επηρέασε πολύ το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Όπως με βοήθησε στο Μαϊάμι σήμερα δεν το έκανε. Ειλικρινά πιστεύω πως έκανα τέλειο αγώνα, απλά ήμουν άτυχος αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ήταν απολαυστικός αγώνας και μέσα στο μονοθέσιο είναι πολύ αγχωτικά τα πράγματα. Έτσι είναι όμως οι αγώνες», είπε.

Left it all out there. 👊 #CanadianGP 🇨🇦 @LandoNorris pic.twitter.com/sWSDEJVlFw

Όταν ρωτήθηκε για το τι πήγε στραβά, ο Νόρις απάντησε: «Στην αρχή ήμουν στην 1η θέση με διαφορά 10-12 δευτερολέπτων, κέρδιζα 2-3 δευτερόλεπτα στο γύρο. Πάντα κάτι συμβαίνει όμως στο Μόντρεαλ. Μπράβο στον Μαξ πάντως, έκανε έναν καλό αγώνα δεν έκανε λάθη. Ήταν διασκεδαστικός αγώνας και πήραμε βαθμούς».

Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε Driver of the Day του Grand Prix Καναδά.

It's what he does. 👏



Another @Salesforce Driver Of The Day for @LandoNorris! 👊#CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/a0q6mQtJ3f