Ο Λούις Χάμιλτον και η Mercedes θύμισαν την εποχή που κυριαρχούσαν στη Formula 1 με εξαιρετικούς χρόνους στο Μόντρεαλ.

Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Καναδά, στο Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ, είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούις Χάμιλτον και τη Mercedes, που έδειξε για πρώτη φορά φέτος να είναι πολύ γρήγορη και σταθερή στα χέρια και των δύο οδηγών της. Οι Χάμιλτον και Ράσελ πήραν τις θέσεις 1 και 3 αντίστοιχα, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να μπαίνει σφήνα ανάμεσά τους.

Για πρώτη φορά αυτό το 3ήμερο οι οδηγοί βρήκαν την πίστα στο Μόντρεαλ εντελώς στεγνή και αμέσως βγήκαν από τα γκαράζ τους για να το εκμεταλλευτούν, καθώς μέσα σε αυτά τα 60 λεπτά του FP3 θα έπρεπε να συμπιέσουν δοκιμές αγωνιστικού ρυθμού και προσομοιώσεις κατατακτήριων. Πολύ γρήγορα όμως είδαν τη δουλειά τους να διακόπτεται, καθώς προτού καν συμπληρωθούν τα πρώτα 5 λεπτά βγήκαν οι κόκκινες σημαίες, μετά την έξοδο και την -ελαφριά- πρόσκρουση της Sauber του Ζου στις μπαριέρες.

Red flag! 🔴



It's Zhou again!



This time the Sauber drops it on the exit of T1, spinning into the barriers and halting the session 🙁#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TWD6THdpJH