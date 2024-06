O CEO της McLaren Racing τήρησε την υπόσχεσή του και επισκέφθηκε έναν tattoo artist, παρουσία του Βρετανού οδηγού.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο Λάντο Νόρις έκανε... ανάσταση σημειώνοντας στο Μαϊάμι την παρθενική του νίκη στη Formula 1. Ήταν η πρώτη για την McLaren στο θεσμό από το 2021 και το Grand Prix στη Μόντσα. Μετά από εκείνη την νίκη, ο Ζακ Μπράουν - CEO της McLaren Racing - «χτύπησε» στο αριστερό του χέρι το σχεδιάγραμμα της ιταλικής πίστας.

Ένα μήνα μετά την νίκη του Νόρις στο Μαϊάμι και λίγο πριν το Grand Prix Καναδά, ο Μπράουν τήρησε και πάλι την υπόσχεσή του και επισκέφθηκε ένα tattoo shop για την πίστα του Μαϊάμι. Αυτή τη φορά στο δεξί του χέρι.

