Ο τέως επικεφαλής της Haas έχει τόσο άσχημες αναμνήσεις από τον Γερμανό οδηγό που δεν θέλει να τον ξαναδεί σε ομάδα της Formula 1.

Είναι κοινό μυστικό στον κόσμο της Formula 1 πως οι Γκίνθερ Στάινερ και Μικ Σουμάχερ δεν έχουν τις καλύτερες μεταξύ τους σχέσεις. Ο Γερμανός οδηγός ήταν για δύο χρόνια οδηγός της Haas όταν o Ιταλοαμερικανός ήταν επικεφαλής της.

Ο Σουμάχερ αποχώρησε κακήν-κακώς από τη Haas κι έκτοτε δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στη Formula 1. Αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει το 2025, καθώς o 25χρονος είναι υποψήφιος αντικαταστάτης του Έστεμπαν Οκόν στην Alpine. Οι σχέσεις του με τη γαλλική ομάδα είναι στενές, καθώς αγωνίζεται γι’ αυτήν στο WEC.

Ωστόσο ο Στάινερ με δηλώσεις του στο Red Flag Podcast θεωρεί πως μία τέτοια κίνηση είναι λάθος: «Όχι, δεν πρέπει να εξετάζουν την απόκτηση του Σουμάχερ. Πρέπει να πάρουν τον καλύτερο οδηγό που είναι διαθέσιμος. Πιστεύω πως οι οδηγοί που δείχνουν αυτά τα σημάδια είναι πολύ καλοί. Ως εργοστασιακή ομάδα πρέπει να πάρεις τον καλύτερο».

