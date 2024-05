Έχει γίνει παράδοση στο Μονακό ο νικητής του Grand Prix να... βρέχεται στα νερά του Πριγκιπάτου.

Η 245η νίκη της Scuderia Ferrari στη Formula 1 πανηγυρίστηκε σαν να ήταν η πρώτη. Ειδικά για τον Σαρλ Λεκλέρ ήταν κάτι παραπάνω από μία νίκη. Ο Μονεγάσκος έσπασε την «κατάρα» στο Grand Prix της πατρίδας του, καθώς μέχρι την Κυριακή δεν είχε καταφέρει να επικρατήσει στο Πριγκιπάτο.

Ο Λεκλέρ παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε στους τελευταίους 15 γύρους μην συμβεί πάλι κάτι που θα του στερούσε τη νίκη. Ανακουφισμένος και εκστασιασμένος, πανηγύρισε με τον επικεφαλής της Scuderia Ferrari, βουτώντας στα νερά του Μονακό. Μάλιστα έσπρωξε τον Φρεντ Βασέρ και στη συνέχεια τον ακολούθησε.

There’s only one way to celebrate in Monaco! 🏊



And @Charles_Leclerc wasn’t waiting for Fred to decide! 😂 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yZcptCxEfN