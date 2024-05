Ο οδηγός της Ferrari επικράτησε για πρώτη φορά στο Grand Prix της πατρίδας του.

Την έκτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1 και παρθενική στο Grand Prix του Μονακό πανηγύρισε ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο 26χρονος Μονεγάσκος κατάφερε να σπάσει την κατάρα που τον κυνηγούσε στον αγώνα της πατρίδας του και να δει πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Λεκλέρ μίλησε για το πώς ένιωθε όσο πλησίαζε στη νίκη αλλά και για τον πατέρα του που απεβίωσε πριν από 7 χρόνια.

«Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν το πώς νιώθω. Το ότι άλλες δύο φορές στο παρελθόν ξεκίνησα από την pole position και δεν κατάφερα να κερδίσω, το κάνει ακόμα καλύτερο κατά κάποιον τρόπο. Προφανώς σημαίνει πολλά για μένα. Για αυτόν τον αγώνα κυρίως ονειρευόμουν να γίνω μια μέρα οδηγός της Formula 1. Ήταν ένας δύσκολος συναισθηματικά αγώνα, 15 γύρους πριν το τέλος ευχόμουν να μην συμβεί κάτι. Σκεφτόμουν πολύ περισσότερο τον πατέρα μου καθώς οδηγούσα, απ'ό,τι πίστευα ότι θα κάνω. Έδωσε τα πάντα για να βρίσκομαι εγώ εδώ. Ήταν κοινό μας όνειρο να αγωνιστώ εδώ και να κερδίσω. Είναι απίστευτο».

CHARLES LECLERC. TAKE A BOW. 🔥



YOUR FIRST WIN OF 2024 AT HOME 🏆#MonacoGP pic.twitter.com/Ul1714gEde